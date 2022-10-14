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İlmi Etüdler Derneğinin faaliyet dönemi düzenlenen programla başladı

14.10.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlmi Etüdler Derneğinin faaliyet dönemi düzenlenen programla başladı

İlmi Etüdler Derneğinin faaliyet dönemi düzenlenen programla başladı

İSTANBUL (AA) - İlmi Etüdler Derneğinin (İLEM) akademik çalışmalarını sürdüreceği 2022-2023 faaliyet dönemi düzenlenen programla başladı.

Üsküdar'daki Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit, yeni faaliyet döneminin hayırlar getirmesini diledi.

Bu dönemde derneğin ilk dersini 85 kişinin alacağını anlatan Macit, şöyle konuştu:

"20 yıldır İLEM olarak çalışmalarımızı belirli ilkeler özelinde sürdürmeye gayret ediyoruz. Bunların en merkezinde nitelikli ve kamil bireyler yetiştirmek gibi bir motto, bir ideal söz konusu. Burada İslam'ın teklifini merkeze yerleştirmiş bireyler olmak ve aynı zamanda bu bireyleri yetiştirme noktasında bir çaba içinde olmaya gayret ediyoruz. Marshall Hodgson, 'İslam'ın Serüveni' kitabında, Ashab-ı Kiram'ı takdim ederken, onların 'İslam'ın teklifini iyi idrak eden ve o teklifi gerekli olan amele döküp onu hayatlarında temsil ederek, İslam'ı yeryüzünde çok kısa bir zaman diliminde Atlas Okyanusu'ndan Çin sınırlarına kadar ulaştırdığını' ifade eder."

Dernek olarak 20 yıldır eğitim programı yaptıklarını dile getiren Macit, bu eğitimlerle bilginin, ulusal ve uluslararası düzende insanlar arasında hareketli olmasını sağlama hususunda çaba gösterdiklerini belirtti.

Bu çerçevede uluslararası kongre, sempozyum ile panel düzenlediklerini ve çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Macit, "Bir diğer husus, bu çalışmalarda ortaya konulan bilgi üretimini gerçekleştirmek. Bilgi bizde faydayla tartılır. Yani insanlığa faydalı bir bilgi, makbul olan bilgidir. Kim daha iyi, güzel, faydalı bir bilgiyi üretirse, o aslında insanlık özelinde de bu anlamda öncülüğü gerçekleştiren noktada olmuştur. İLEM'im 20 senedir ortaya koymak noktasındaki çabasında bilgi üretimi, faydalı olanı meydana çıkaracak noktada kendisini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Güder'in "Kurtuluş Teolojisi" konulu sunumunun ardından program sona erdi.

İlmi Etüdler Derneğinin faaliyet dönemi düzenlenen programla başladı

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