YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. ILO'dan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için eğitim seferberliği

ILO'dan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için eğitim seferberliği

23.10.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Numan Özcan: - "Nereye giderlerse biz de o gittikleri yerlerde hem barınma imkanı hem de okul imkanlarına erişimi sağlıyoruz" - "Türkiye'nin çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini 2025 yılının sonuna kadar ortadan kaldırma hedefi bulunmakta. Bu alanda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem diğer paydaşlar yoğun şekilde çaba gösteriyor"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimine devam edebilmesinin önemine işaret ederek, bu noktada önemli çalışmaların olduğunu belirtti.

Özcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzerde geldiği Gaziantep'te, AA muhabirine, BM Genel Kurulunun 28 Temmuz 2019'da aldığı kararla 2021 yılının "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye'de bu anlamda pek çok çalışmanın yapıldığını ifade eden Özcan, Türkiye'deki gezici ve mevsimlik tarım işçilerinin ailelerine mensup çocuklar üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı.

Tarım işçisi ailelerin yanında bulunan çocukların, özellikle yaz aylarında Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi çok sayıdaki ilden Türkiye'nin çeşitli illerine göç ettiğine değinen Özcan, "Bu ailelerin çocukları bu yerlerde okuldan uzak kalabiliyor. Dolayısıyla buradaki amacımız hem çocukları bahçeden, tarladan çekmek. Çünkü bu iş çocuklar için tehlikeli bir iş. Hem de onları okula yönlendirmek." dedi.

Özcan, mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması anlamında yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

Çocukları tarladan kurtarıp eğitime geri kazandırma gayesinde olduklarını anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Bakanlıkla yürüttüğümüz projeyle mevsimlik tarım işçilerinin gittikleri yerlerde, kalacakları alanların alt yapılarını birlikte düzenliyoruz. Hijyenik şartlarda kalmalarını sağlıyoruz. Nereye giderlerse bizde o gittikleri yerlerde hem barınma imkanı hem de okul imkanlarına erişimi sağlıyoruz. Okul yoksa da bazen köylerin dışında daha uzak yerlerde okul olabiliyor, o zaman taşımalı şekilde eğitim sağlıyoruz. Eğer yazsa, okullar kapalıysa, orada geçici merkezler kurarak telafi eğitimlerini sağlamaya çalışıyoruz."

Çocukların, çocuk işçiliğinden kurtarılmasını önemsediklerine işaret eden Özcan, "Türkiye'nin bu yıl odak noktası mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukların, çocuk işçiliğinden kurtarılması. Ama bu uzun vadeli bir hedef. Türkiye'nin çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini 2025 yılının sonuna kadar ortadan kaldırma hedefi bulunmakta. Bu alanda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem diğer paydaşlar yoğun şekilde çaba gösteriyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Gaziantep'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındıGaziantep'te makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:20
İkindi
15:23
Akşam
17:51
Yatsı
19:06

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Gökçe Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.