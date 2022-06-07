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İlyas Salman ve İbrahim Tatlıses arasında geçen diyalog gündem oldu! "Nerde yattığın değil kiminle yattığın önemli"

07.06.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman'ın anlattığı İbrahim Tatlıses anısını konuşuyor. İlyas Salman katıldığı bir yayında İbrahim Tatlıses ile arasında geçen diyaloğu paylaşınca gündem oldu. Saylman'ın "Nerde yattığın değil kiminle yattığın önemli" sözü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo gibi efsanevi yapımlarda rol alan usta oyuncu İlyas Salman sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu İlyas Salman, İbrahim Tatlıses ile arasında geçen bir diyalog anlattı.

İlyas Salman katıldığı bir programda Tatlıses ile konuşmasından bir kesiti paylaşınca sosyal medyada bu video paylaşıma girdi.

İlyas Salman Tatlıses'in vurulmadan önceki dönemde kendisini yayına davet etmek istediğini ama ayağına çağırmanın hoş olmayacağını düşündüğü için de kameralarla evine geldiğini anlatarak şunları söyledi:

"İbo bana 'Ben dedi, paramın hesabını yapacak bir matematikçi bulamıyorum. Sen Bostancı'da 8 katlı bir apartmanın dördünce katında oturuyorsun.' Dedim ki; Bak İbo dedim; bana desen dedim, ahır mı daha rahattı kral daireleri mi, seçemem dedim. İnsan uyuduktan sonra duvarları göremiyor. Nerede yattığın değil, kiminle yattığın önemli.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İlyas Salman
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