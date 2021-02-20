İmaj değiştiren İbrahim Tatlıses'ten açıklama! 'Hepsi uydurma'

'İbo Show'un bu akşam ekrana gelecek 14'ncü bölümünde, sunucu İbrahim Tatlıses'in yeni imajı çok konuşuldu. Programın yeni bölüm tanıtımında Tatlıses'in saçlarındaki değişim sosyal medyada gündem oldu.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir programa başladığı öne sürülen Tatlıses'in değişim için 100 bin lira harcama yaptığı da öne sürülmüştü. 69 yaşındaki ünlü türkücü, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"HEPSİ UYDURMA!"

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tatlıses, boyanın saçında fazla kalması sonucu bu şekilde bir değişim yaşadığını ifade etti.

"Ne botoks, ne saç ektirme... Hepsi uydurma" diyen sanatçı, "Ben şimdiye kadar ne isem, yine oyum. Merak etmeyin. İbo, sizin İbo'nuz. Değişmez... Saçımın renginin koyu görünmesi; boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" şeklinde konuştu.

