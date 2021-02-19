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İbrahim Tatlıses yeni imaj için kesenin ağzını açtı! Son hali gündemde

19.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses yeni imaj için kesenin ağzını açtı! Son hali gündemde

İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses gündeme bomba gibi düştü. Yeni imajıyla konuşulan İbrahim Tatlıses'in imaj için harcadığı para herkesi şoke etti.

İbo Show konukları merak edilirken yeni bölümden kareler gündeme bomba gibi düştü. Ancak konukların önüne geçen bir durum vardı. İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses yeni imajıyla şoke etti.

İbrahim Tatlıses'in yeni bölümdeki imajı sosyal medyayı salladı. 69 yaşındaki usta sanatçının saçlarındaki ve kaşlarındaki değişim kimsenin gözünden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı ve saçlarıyla İbo Show'da hayranlarının karşısına çıkacakİbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı ve saçlarıyla İbo Show'da hayranlarının karşısına çıkacak

Herhangi bir botoks işlemi yaptırmadan ve peruk saç kullanmadan doğal bakımlar kullanılarak uygulanan işlemler, İbrahim Tatlıses'i daha genç göstermek için uygulanmış.

Aynı zamanda zayıflama programına da giren İbrahim Tatlıses'in sekiz haftalık bu program için 100 bin TL harcadığı iddia edildi.


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