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  4. İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu! En bomba yorum Seda Sayan'dan geldi

İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu! En bomba yorum Seda Sayan'dan geldi

03.12.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda yaptığı değişimlerle adından söz ettiren Safiye Soyman, sosyal medya hesabından 4 farklı saç modelini paylaşarak "Sizce hangisi?" diye sordu. Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan ise "Beşinciyi kullan" yorumuyla herkesi güldürdü.

İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu! En bomba yorum Seda Sayan'dan geldi

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın fikirlerini alarak estetik operasyonlar yaptıran şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. İmaj değişikliği yapmak isteyen şarkıcı, takipçilerine fikrini sormak isteyince Seda Sayan'dan yorum gecikmedi.

SEDA SAYAN KIRDI GEÇİRDİ

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından 4 farklı tarzda olan saç modellerini paylaşan Safiye Soyman, "Sizce hangi saç modelini kullanmalıyım?" diye sordu. Kısa sürede binlerce yorum alan Soyman'a en güldüren yorum da arkadaşı Seda Sayan'dan geldi. Arkadaşının paylaştığı saç modellerini beğenmeyen Sayan, "Beşinciyi kullan Safiye" diyerek kahkaha emojileri koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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