İmam bayıldı nasıl yapılır? Nefis imam bayıldı tarifi

İmam bayıldı eşsiz tadı ve görünüşüyle sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Yazın oldukça lezzetli olan patlıcan ve domates kullanılarak yapılan imam bayıldının lezzeti dillere destan oluyor. Sizde kendiniz ve sevdikleriniz için bu tarifi deneyebilirsiniz.

İMAM BAYILDI TARİFİ

Malzemeler



5 adet patlıcan

2 büyük boy soğan

3 adet yeşil biber

3 adet domates

6-7 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Tuz

Yapılışı



Patlıcanları alacalı soyarak yarım saat kadar tuzlu suda bekletin.

Ardından tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile kurulayıp çevirerek her yönünü sıvı yağda kızartın.

Yağın fazlasını alması için havlu kağıda alın.

İç harcı için soğanları piyazlık doğrayın, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alın ve kavurmaya başlayın.

5 dakika kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberleri ve sarımsakları ilave edin, bir süre daha kavurun.

Küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edin.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek ocaktan alın. Fırın kabına aldığınız patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde kesin.

İçlerine hazırladığınız iç harcından doldurun. Tavada kalan domatesli suyu fırın kabına dökün.

Eğer su yeterli değilse domates sosu ile ya da çok az salça ile sos hazırlayın ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirin.

AFİYET OLSUN!

