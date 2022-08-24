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  4. İmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem YIlmaz'dan o imamı ti'ye aldı.

İmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem YIlmaz'dan o imamı ti'ye aldı.

24.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlara yönelik söylemleriyle tepki gösterilen imam Halil Konakçı'nın şimdiki hedefi ünlüler. Cem Yılmaz, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'i hedef alan imam Konakçı, dinden çıkmışlar dedi. Konakçı, Cem Yılmaz'ın hayranları için de "Buna alkış tutanların imanı gitti" ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz Konakçı'nın sözlerini ti'ye alan bir yanıt verdi.

Daha önce sanatçılar, dövme yaptıranlar ve kıyafetleri yüzünden kadınlarla ilgili açıklamalarıyla tartışmalara neden olan imam Halil Konakcı bu defa Cem Yılmaz'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz'dan o imama yanıt gecikmedi.

"DİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

CEM YILMAZ'DAN İMAM'A YANIT

Gündem olan videonun ardından Twitter’da TT olan Cem Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, “2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” diye yazdı.

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Cem Yılmaz
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