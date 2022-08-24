İmam Halil Konakcı Cem Yılmaz'ı hedef almıştı! Cem YIlmaz'dan o imamı ti'ye aldı.

Daha önce sanatçılar, dövme yaptıranlar ve kıyafetleri yüzünden kadınlarla ilgili açıklamalarıyla tartışmalara neden olan imam Halil Konakcı bu defa Cem Yılmaz'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz'dan o imama yanıt gecikmedi.

"DİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

CEM YILMAZ'DAN İMAM'A YANIT

Gündem olan videonun ardından Twitter’da TT olan Cem Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, “2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” diye yazdı.





