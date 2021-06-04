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İmam hatip öğrencilerine üniversiteye hazırlıkta Akademik Danışma Kurulları ile destek verilecek

04.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz: - "81 ilimizde toplam 637 okulumuzda Akademik Danışma Kurulu oluşturuldu" - "Kurullar, öğrencilerin tercih edecekleri yükseköğretim kurumlarına göre bilimsel yönlerini geliştirmek, kabiliyetleri doğrultusunda kariyer gelişimlerini desteklemek, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak amacıyla kuruldu"

SEFA ŞAHİN - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okulu öğrencilerinin tercih edecekleri üniversiteye göre bilimsel yönlerini geliştirmek, kariyer gelişimlerini desteklemek ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak amacıyla 637 okulda "Akademik Danışma Kurulu" kuruldu.

Genel Müdür Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu'nda imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin teşvik edilmesi, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamaların hayata geçirilmesi, yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle öğrencilerin bilimsel ve entelektüel gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiğinin yer aldığını belirtti.

Bunun için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenlerce verilecek farkındalık ve vizyon etkinliklerinin düzenlenmesi ile ilahiyat fakülteleriyle iş birliğince geliştirilecek çalışmaların yapılmasının hedeflendiğini aktaran Yılmaz, bu kapsamda öğrencilere yönelik bilimsel ve kariyer destekleri verilmesi noktasında yeni bir çalışma yapıldığına işaret etti.

- 81 ilde toplam 637 ADK

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Danışma Kurulları Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Akademik Danışma Kurulları (ADK) kurulması kararı alındığını bildiren Yılmaz, "81 ilimizde toplam 637 okulumuzda Akademik Danışma Kurulu oluşturuldu." dedi.

Kurullarda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile spor ve sanat dünyasından temsilcilerin yer alabileceğine değinen Yılmaz şunları kaydetti:

"Kurul, Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin tercih edecekleri yükseköğretim kurumlarına göre bilimsel yönlerini geliştirmek, fen ve sosyal bilimler alanındaki akademik öğrenmelerini güçlendirerek ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda kariyer gelişimlerini desteklemek, yabancı dil, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki veya spora ilgi duyan öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak amacıyla oluşturuldu."

- Zenginleştirilmiş ve özgün tasarlanmış aktif öğrenme ortamları oluşturulacak

Yılmaz, kurulların okullarda öğrencilerin akademik, bilimsel, mesleki, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirici, sağlık ve güvenlik açısından zenginleştirilmiş ve özgün tasarlanmış aktif öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapacağına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu alanda planlanan çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesi için imkan dahilinde zeka oyunları bölümü, Z-Kütüphane, yazarlık atölyesi, laboratuvar, spor salonu/alanı, özel derslikler (Kur'an-ı Kerim sınıfı, dil sınıfı, ve benzeri) resim ve müzik atölyeleri, robotik kodlama atölyeleri ve benzeri eğitim ortamlarının hazırlanması, gerekli öğretim materyalleriyle donatılması ve öğrencilerin azami ölçüde yararlanması için öneri ve katkılarda bulunur. Akademik destek çalışmalarıyla birlikte, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları olan Fen ve Sosyal Bilimler Proje ve Program okullarımızın akademik, sosyal, kültürel ve teknolojik açıdan gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir."

Kurulların çalışmalar kapsamında kendi illerindeki üniversitelerden gönüllü en fazla 5 akademisyeni çalışmalara davet edebileceğini aktaran Yılmaz, Ankara'da Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Akademik Danışma Kurulunun ilk toplantısının Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt'un katılımıyla yapıldığını kaydetti.

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