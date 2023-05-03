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İmam hatiplilere dair sözleri yüzünden yargılanıyordu! Gülşen hakkında karar çıktı

03.05.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatiplilere yönelik ’İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor’ şeklindeki sözleri nedeniyle ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu. Gülşen hakkında karar duruşması yapıldı. Gülşen hakkında 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İmam hatiplilere dair sözleri yüzünden yargılanıyordu! Gülşen hakkında karar çıktı

Gülşen hakkında karar duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Gülşen'in avukatları hazır bulundu.

Gülşen hakkında gelen mahkeme kararı merak edilirken davaya dair tüm detaylar yeniden gündeme geldi. Peki Gülşen ne ceza aldı?

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan’daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022’de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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1 YILDAN 3 YILA HAPİS İSTEMİ VARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu’nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

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EV HAPSİ ALMIŞTI

Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan Gülşen’in ’yurt dışına çıkış yasağı’ ile haftada 1 gün ’imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Daha sonra ilk celsede Gülşen’in imza atma şartı kaldırılmış, 26 Ekim 2022’de ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.

GÜLŞEN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Gülşen'in davasında sona gelindi. Gülşen hakkında mahkeme kararını açıkladı. Gülşen hakkında 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Gülşen gününde

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