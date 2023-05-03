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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! Soyadı hemen değişti

03.05.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Düğünüyle ilgili detaylarla gündemden düşmeyen çiftten Subaşı soyadını sosyal medyada hemen değiştirdi.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! Soyadı hemen değişti

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi özel hayatlarıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İkilinin bir küs bir barışık ilişkisinde mutlu son gerçekleşti.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günlerdir konuşulan düğünlerinden önce evlendi.

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Subaşı ve Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' dedi.

Şeyma Subaşı evlenir evlenmez soyadını da değiştirdi.

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Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Subaşı eski kocasıyla yakın olan ablası Kübra Açıl'ı düğününe davet etmemesiyle gündeme gelmişti.


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