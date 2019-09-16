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İmamoğlu Twitter'dan tepki verdi: Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.09.2019 08:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yaptırdığı bir afişe gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu Twitter'dan tepki verdi: Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir

Ankara'nın Çankaya İlçesi Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in hazırlattığı afişte bulunan "Biz tatil yapmadık" yazısı için "İmamoğlu'na gönderme" yaptığı iddiasıyla sosyal medyadan birçok tepki geldi. Taşdelen ise gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu.

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Taşdelen’e gelen tepkilere dayanamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise destek için, “Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir, sizin gibi çalışkan tüm belediye başkanlarımız candır” ifadelerini kullandı.

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ekrem imamoğlu alper taşdelen çankaya belediyesi afiş Twitter

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