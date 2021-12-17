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İmer Özgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

17.12.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan İmer Özgün, Sınıf, Dudaktan Kalbe, Kalpsiz Adam, Avrupa Yakası gibi projelerde yer almıştır. Peki, İmer Özgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

İmer Özgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra konservatuvar eğitimini alan İmer Özgün, önemli yapımlarda yer almıştı. Beyaz Karanfil, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri gibi projelerde oynayan İmer Özgün, İstanbullu Gelin’de de kendisine yer bulmuştu.

İMER ÖZGÜN KİMDİR?

1987’de İstanbul'da doğan İmer Özgün, 2005’te Fenerbahçe lisesini bitirmesinin ardından aynı sene İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Sınıf, Dudaktan Kalbe, Kalpsiz Adam, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri gibi dizilerde oynayan İmer Özgün, Kanal D’de yayınlanan Hanımın Çiftliği ve ATV'deki Beyaz Karanfil dizisinde de kendine yer buldu.

İmer Özgün, İstanbullu Gelin dizisinde de yer almıştı.

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