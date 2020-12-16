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İmplant tedavilerinde yeni bir dönem başlıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 16.12.2020 15:38 | Son Güncelleme

Yürüttüğü çalışmalarla dünya çapındaki birçok bilimsel listeye adını yazdıran Atatürk Üniversitesi, yurtiçinde de gerçekleştirdiği projelerle çeşitli kurumlardan destek almaya devam ediyor.Bu kapsamda, ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

İmplant tedavilerinde yeni bir dönem başlıyor

Yürüttüğü çalışmalarla dünya çapındaki birçok bilimsel listeye adını yazdıran Atatürk Üniversitesi, yurtiçinde de gerçekleştirdiği projelerle çeşitli kurumlardan destek almaya devam ediyor.
Bu kapsamda, ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Çelik’in hazırladığı proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.
“Yeni Nesil Dental İmplantların Üretimi: Yüzey Özellikleri İyileştirilmiş, Islanabilirliği-Osseointegrasyonu Yüksek ve Biyouyumlu Dental İmplantlar" isimli projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Ayhan Çelik üstlenirken, Doç. Dr. Halim Kovacı da araştırmacı olarak görev yapacak.
İmplant Tedavileri Daha Kısa Sürecek
AGS Medikal Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte yürütülecek proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çelik, Diş Hekimliği alanı için hazırlanan proje ile üretilecek Yeni Nesil Dental İmplantların (diş vidası) hastaya uygulanması halinde tedavi sürecinin daha hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi.
Titanyum ve alaşımlarının yüksek korozyon direnci, üstün mukavemet özellikleri, düşük özgül ağırlığı ve kendi kendine üretebildiği atıl biyouyumlu oksit tabakası sayesinde dental implant uygulamalarında kullanımının tercih edildiğini belirten Çelik şunları aktardı: “Dental implant malzemesi olarak kullanılan titanyum ve alaşımlarının hastalarda iyileşme süresi olarak tanımlanan osseointegrasyon süresini kısaltabilmek adına asitle dağlama, kumlama, sprey plazma kaplama, ultraviyole, PVD, CVD ve anodizasyon gibi birçok yüzey işlemi uygulanıyor. Anodizasyon yöntemi sahip olduğu avantajlı özellikler nedeniyle ön plana çıkıyor. Bu çalışmada titanyum ve alaşımlarına anodizasyon işlemi yapılarak ıslanabilirlik özelliğinin iyileştirilmesini hedefliyoruz. Proje kapsamında ilk kez denenecek olan uygulamalar ile titanyum yüzeyinde modifikasyon yapılarak yüzey serbest enerjisinin artırılmış ve buna bağlı olarak da yüzey ıslanabilirliğinin iyileştiği bir ürün elde edeceğiz” dedi.
“Dünya Çapında Tanınır Bir Kurum Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz”
Atatürk Üniversitesinde “Yeni YÖK Vizyonu”na uygun yapısal değişimlerin temelini oluşturan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile dünya üniversiteleriyle rekabet edecek konuma gelindiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hazırlanan yeni proje ve buluşların Atatürk Üniversitesini bilimsel anlamda üst sıralara taşıdığını söyledi.
Rektör Çomaklı: Üniversitemiz, akademisyenlerimizin istikrarlı çalışmaları sayesinde dünya çapında tanınır bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde kaliteyi ve işlevsel bilgi üretimini önceleyen yeni bir anlayışla, yeni bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Prof. Dr. Ayhan Çelik’in Diş Hekimliği alanı için hazırladığı ve TÜBİTAK-1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen proje başarısı bunlardan biri. Prof. Dr. Çelik’i bu başarısı için tebrik ediyor, akademisyenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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