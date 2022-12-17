MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İmran Salkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İmran Salkan'ın hayatı ve biyografisi!

İmran Salkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İmran Salkan'ın hayatı ve biyografisi!

17.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmran Salkan, Şarkılar Bizi Söyler programının 17 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne Azerin, Züleyha, Samida ve Resul Dindar ile birlikte konuk oldu. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen programın yeni bölüm fragmanı sonrası birçok kişi ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, İmran Salkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İmran Salkan'ın hayatı ve biyografisi...

İmran Salkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İmran Salkan'ın hayatı ve biyografisi!

İmran Salkan Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 17 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, İmran Salkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İmran Salkan hakkında merak edilenler...

İMRAN SALKAN KİMDİR?

İmran Salkan, Makedonya'dan ülkemize göç eden bir ailenin kızıdır.

İmran Salkan Türkiye'de doğdu.

Arnavut asıllı şarkıcı, Trakya Üniversitesi Restorasyon bölümünden mezun oldu.

Müziğe çocuk korosunda başlayan İmran Salkan piyano eğitimi ile müzik hayatına devam etmiştir.

İmran Salkan, TRT Avaz'da Balkan Atlası isimli programı sunmuştur. Rumeli TV'de müzik programı yapmıştır. TRT Avaz'da Akşam Işığı programında solist olarak görev yapmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldıKorkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Sessiz sedasız evlenmişti! Karnı burnundaSessiz sedasız evlenmişti! Karnı burnunda
Yakışıklı oyuncu diziden ayrılıyor mu? Şoke eden paylaşımYakışıklı oyuncu diziden ayrılıyor mu? Şoke eden paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can yaşında

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Levent Göktaş'ı getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi!

Levent Göktaş'ı getiren uçak İstanbul Havalimanı'na indi!

Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Kadın çalışanı ayağa kaldırıp cetvelle kalçasını tokatladı!

Kadın çalışanı ayağa kaldırıp cetvelle kalçasını tokatladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.