İmran Salkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İmran Salkan'ın hayatı ve biyografisi!

İmran Salkan Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 17 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, İmran Salkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İmran Salkan hakkında merak edilenler...

İMRAN SALKAN KİMDİR?

İmran Salkan, Makedonya'dan ülkemize göç eden bir ailenin kızıdır.

İmran Salkan Türkiye'de doğdu.

Arnavut asıllı şarkıcı, Trakya Üniversitesi Restorasyon bölümünden mezun oldu.

Müziğe çocuk korosunda başlayan İmran Salkan piyano eğitimi ile müzik hayatına devam etmiştir.

İmran Salkan, TRT Avaz'da Balkan Atlası isimli programı sunmuştur. Rumeli TV'de müzik programı yapmıştır. TRT Avaz'da Akşam Işığı programında solist olarak görev yapmıştır.

