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IMS Polymers, iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetecek

27.06.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IMS Polymers Genel Müdürü E. Metin Taştan: - "Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir yazılım olması bizim için çok önemli bir etmen oldu. Bu konuya önem veren bir şirketiz. Ülkemizde üretilen değerlerin öncelikli olarak tercih edilmesini destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık, inşaat başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştirip üreten İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım AŞ (IMS Polymers), iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yürütecek.

IAS Holding'den yapılan açıklamada, şirketin Turgutlu'da bulunan fabrikasında gerçekleşen kick off toplantısı ile IAS-IMS Polymers iş birliği duyuruldu.

IAS Danışmanlık Yöneticisi Anıl Küçük, IAS Satış Yöneticisi Erşan Ük ve IMS Polymers Genel Müdürü E. Metin Taştan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, başlatılan caniasERP projesinin yol haritaları ve gelecek planları konuşuldu.

Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve ürün tasarım çalışmalarını yürütmek amacıyla Ocak 2015'te Ege Üniversitesi bünyesinde ideEGE teknopark binasında AR-GE ofisi ile yola başlayan IMS Polymers'in, ilerleyen süreçte AR-GE ofisini de caniasERP projesine dahil edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMS Polymers Genel Müdürü E. Metin Taştan, daha önce kullandıkları yazılımın kendilerini belli bir noktaya kadar taşıdığını, herhangi bir sorun yaşamadan çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak firmamızın büyümesi ve ihtiyaçlarımızın çeşitlenmesi ile mevcut yazılımımız ihtiyaçlarımıza cevap veremez hale geldi. Bu nedenle yeni bir yazılım arayışına girdik. Önümüzde gitmek istediğimiz yeni yollar var ve bu yolculukta bizi destekleyebilecek, gelişimimize ayak uydurabilecek bir yazılıma sahip olmak istedik.

IAS, ERP çözüm alternatifleri aradığım süreçte araştırmalarımız sonucunda karşımıza çıktı. Güven veren sektörel deneyim, yetkin çalışan kadrosu ve başarılı projeleri ile etkileyen referansları seçim sürecinde bizim için önemli parametreleri oluşturdu."

Fiyat-performans açısından değerlendirdiklerinde kendileri için en ideal çözümün canias4.0 teknolojileri olduğunu aktaran Taştan, "Tüm bunların yanı sıra Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir yazılım olması da bizim için çok önemli bir etmen oldu. Bu konuya önem veren bir şirketiz. Ülkemizde üretilen değerlerin öncelikli olarak tercih edilmesini destekliyoruz. Burada üretilen bir yazılımın dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor olması, önemli sanayi ve teknoloji merkezlerinde kendine yer bulması bizim için de gurur verici." ifadelerini kullandı.

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