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  4. İmza töreninde '3 yıllık değil mi başkanım?' demesi herkesi güldürmüştü! Sadece 3 ay sürdü... Bodrum FK’da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı...

İmza töreninde '3 yıllık değil mi başkanım?' demesi herkesi güldürmüştü! Sadece 3 ay sürdü... Bodrum FK’da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2025 15:10
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Son dakika... Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK'da İsmet Taşdemir'in yerine takımın başına Volkan Demirel getirilmişti. Bodrum ekibinde alınan kötü sonuçların ardından Volkan Demirel ile de yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı. İşte detaylar...

İmza töreninde '3 yıllık değil mi başkanım?' demesi herkesi güldürmüştü! Sadece 3 ay sürdü... Bodrum FK’da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı...

Süper Lig'de mücadele eden ve şu ana kadar çıktığı 21 maçta yalnızca 4 galibiyet alabilen Bodrum FK an itibarıyla 16 puanla 17'nci sırada yer alırken çok sürpriz bir ayrılık yaşandı.

İSMET TAŞDEMİR GÖNDERİLMİŞTİ

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Bodrum ekibinde üst üste alınan kötü sonuçların ardından ikinci kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. 2021 yılında kulüpte göreve başlayan ve 2 play-off şampiyonluğu yaşayıp takımı Süper Lig’e kadar çıkaran İsmet Taşdemir’le geçtiğimiz Ekim ayında yollar ayrılmıştı.

VOLKAN DEMİREL İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

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Yeşil beyazlılarda İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrumspor, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığını açıklamış, Süper Lig ekibi Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TESİSTE FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI

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Demirel, takımda bekleneni veremezken Bodrum FK 12 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 12 maçta 7 puan toplayabilen Volkan Demirel’le yolların ayrıldığı öğrenildi. Edinilen son dakika bilgisine göre Volkan Demirel’in tesiste futbolcular ve teknik heyetle vedalaştığı öğrenildi.

'3 YILLIK DEĞİL Mİ BAŞKANIM?'

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Öte yandan Volkan Demirel'in Bodrum FK ile yaptığı imza töreninde renkli görüntüler yaşanmıştı. Volkan Demirel'in imzalar atılmadan önce Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'e sözleşmesini teyit ettirip, "3 yıllık değil mi başkanım?" demesi salonda gülüşmelere neden olmuştu. 3 ay sonra yaşanan bu ayrılığın ardından o anlar yeniden gündem oldu.

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Süper Lig Volkan Demirel son dakika ayrılık bodrumspor
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