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İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.12.2024 17:31
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Kış transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray, önemli bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, geleceğe yatırım amacıyla 17 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

Ligin ilk yarısını en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GELECEĞE YATIRIM

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Sarı-kırmızılılar, bu bağlamda geleceğe yönelik önemli bir adım atarak milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giyen genç yetenekle sözleşme imzaladı.

İMZALAR ATILDI

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Ajansspor’un haberine göre Galatasaray, Manisa FK’nın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık’ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu ile sözleşmelerin imzalandığı belirtildi.

BU SEZON KEREM ARIK

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Bu sezon Trendyol 1. Lig ekibiyle 3 maça çıkan 17 yaşındaki Kerem Arık, milli takımın alt yaş kategorilerinde de boy gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
Manisa FK galatasaray kış transfer dönemi
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