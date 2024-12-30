İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

Ligin ilk yarısını en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, bu bağlamda geleceğe yönelik önemli bir adım atarak milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giyen genç yetenekle sözleşme imzaladı.
Ajansspor’un haberine göre Galatasaray, Manisa FK’nın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık’ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu ile sözleşmelerin imzalandığı belirtildi.
Bu sezon Trendyol 1. Lig ekibiyle 3 maça çıkan 17 yaşındaki Kerem Arık, milli takımın alt yaş kategorilerinde de boy gösteriyor.
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