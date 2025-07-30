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İmzalar atıldı! Fenerbahçe'de bir uçak daha iniyor... Yıldız isim 18:45'te İstanbul'da!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar konusunda Sarı-Lacivertliler mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe yönetimi, PSG ve oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağlarken geliş saati de belli oldu. İşte detaylar...

İmzalar atıldı! Fenerbahçe'de bir uçak daha iniyor... Yıldız isim 18:45'te İstanbul'da!
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Fenerbahçe Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından 4. transferini Milan Skriniar'la yaptı. Sarı-lacivertliler bir süredir mesai harcadığı tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaşırken yıldız ismin geliş saati de belli oldu.

SKRINIAR İSTANBUL'A GELİYOR

İmzalar atıldı! Fenerbahçe de bir uçak daha iniyor... Yıldız isim 18:45 te İstanbul da! 1

L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini tamamladı. Oyuncunun önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

İmzalar atıldı! Fenerbahçe de bir uçak daha iniyor... Yıldız isim 18:45 te İstanbul da! 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre taraflar arasında imzalar atılırken Milan Skriniar saat 18.45'te İstanbul'da olacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI...

İmzalar atıldı! Fenerbahçe de bir uçak daha iniyor... Yıldız isim 18:45 te İstanbul da! 3

Fenerbahçe bu transfer için PSG'ye Yaklaşık 7 M€ bonservis bedeli ödeyecek. Skriniar'a ise 7.5 milyon Euro maaş ödeyecek ve sözleşme 4 yıllık olacak.

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transfer son dakika fenerbahçe imza
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