İmzası bile kurumadan transfer oluyor! Cyle Larin için şaşırtan karar...

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan ve 2020/21 sezonunda şampiyonluk yaşayarak siyah - beyazlı takıma veda eden Cyle Larin, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a imza atmıştı. Belçika'da tutunamayan hücum oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında kiralık olarak Real Valladolid'e transfer olmuştu.

İspanya temsilcisinde gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Larin'in bonservisi, 1.5 milyon euro karşılığında alınmıştı.

Marca'nın haberine göre İspanyol ekibi tarafından alınan Larin, takımının küme düşmesiyle birlikte 2. Lig'de forma giymek istemediği için yeniden satılıyor.

Kanadalı golcünün birçok talibi olduğu belirtilirken, Valladolid'in oyuncudan kar etmeyi planladığı kaydedildi.

Larin, Valladolid ile bu sezon çıktığı 19 lig maçında 8 gol - 3 asistlik bir performans gösterdi.



