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  4. İmzası bile kurumadan transfer oluyor! Cyle Larin için şaşırtan karar...

İmzası bile kurumadan transfer oluyor! Cyle Larin için şaşırtan karar...

28.06.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Club Brugge'dan Real Valladolid'e kiralık olarak giden Cyle Larin, gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kanadalı futbolcunun bonservisini sezonun bitimiyle birlikte 1.5 milyon euroya alan İspanyol ekibi, küme düşmesiyle birlikte oyuncuyu satma kararı aldı. İşte detaylar...

İmzası bile kurumadan transfer oluyor! Cyle Larin için şaşırtan karar...

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan ve 2020/21 sezonunda şampiyonluk yaşayarak siyah - beyazlı takıma veda eden Cyle Larin, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a imza atmıştı. Belçika'da tutunamayan hücum oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında kiralık olarak Real Valladolid'e transfer olmuştu.

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İspanya temsilcisinde gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Larin'in bonservisi, 1.5 milyon euro karşılığında alınmıştı.

Marca'nın haberine göre İspanyol ekibi tarafından alınan Larin, takımının küme düşmesiyle birlikte 2. Lig'de forma giymek istemediği için yeniden satılıyor.

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Kanadalı golcünün birçok talibi olduğu belirtilirken, Valladolid'in oyuncudan kar etmeyi planladığı kaydedildi.

Larin, Valladolid ile bu sezon çıktığı 19 lig maçında 8 gol - 3 asistlik bir performans gösterdi.


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