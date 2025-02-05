İmzayı atalı sadece 5 gün olmuştu! Fenerbahçe'nin yeni transferi geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe'nin son transferi Ognjen Mimovic'in yabancı kontenjanı sebebiyle 6 ay süreyle kiralanması gündemde. Fenerbahçe'nin yakın zamanda kadrosuna dahil ettiği Ognjen Mimovic'in geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, transfer dönemi bitmeden genç sağ beki geçici olarak göndermeyi planlıyor.

YABANCI LİMİTİNE TAKILDI

Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e yükseltti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre, sarı-lacivertliler sadece 14 yabancı oyuncuyu kadrosunda bulundurabiliyor. Bu nedenle bir oyuncunun kadro dışı kalması gerekecek.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Haber Global'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi bu sorunu çözmek amacıyla Mimovic'i sezon sonuna kadar kiralamayı düşünüyor. 20 yaşındaki Sırp oyuncunun Türkiye'deki bir takıma ya da transferin açık olduğu liglerden birine geçici olarak gönderilmesi planlanıyor.