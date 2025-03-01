Inaki Pena bombası! İspanyol eldiven Barça'yı reddetti... Adım adım Aslan'a

Inaki Pena'nın Barcelona tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini red ettiği öğrenildi. İspanyol kalecinin Barcelona'daki geleceği adeta merak konusu oldu. Galatasaray'da sezon sonu Muslera'nın ayrılması büyük olasılık olarak gösterilirken Sarı-Kırmızılı ekipte gözler tekrardan Pena'ya çevrilebilir.

CİMBOM DEVREYE GİREBİLİR

25 yaşındaki İspanyol file bekçisinin Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. 2021/2022 sezonunu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve ilk A takım maçına sarı-kırmızılı forma ile çıkan file bekçisi, Cim-Bom için 8 maçta mücadele etti. Zaman zaman adı Galatasaray ile de anılan Inaki Pena'nın Barcelona'nın ardından hangi takım için ter dökeceği merak konusu olurken. Galatasaray tarafının Pena için sezon sonunda serbest kalması halinde devreye girebileceği öne sürüldü.

GÜNCEL DEĞERİ 10 MİLYON

25 yaşındaki İspanyol eldivenin şu an için güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Barcelona eğer sözleşme konusunda Pena ile tekrar masaya oturur anlaşırsa Galatasaray'ın en az 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekebilir.