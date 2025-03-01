SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Inaki Pena bombası! İspanyol eldiven Barça'yı reddetti... Adım adım Aslan'a

Inaki Pena bombası! İspanyol eldiven Barça'yı reddetti... Adım adım Aslan'a

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.03.2025 22:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan İspanyol eldiven Inaki Pena için flaş bir gelişme yaşandı.

Inaki Pena bombası! İspanyol eldiven Barça'yı reddetti... Adım adım Aslan'a
Inaki Pena

Inaki Pena

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Inaki Pena'nın Barcelona tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini red ettiği öğrenildi. İspanyol kalecinin Barcelona'daki geleceği adeta merak konusu oldu. Galatasaray'da sezon sonu Muslera'nın ayrılması büyük olasılık olarak gösterilirken Sarı-Kırmızılı ekipte gözler tekrardan Pena'ya çevrilebilir.

CİMBOM DEVREYE GİREBİLİR

2

25 yaşındaki İspanyol file bekçisinin Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. 2021/2022 sezonunu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve ilk A takım maçına sarı-kırmızılı forma ile çıkan file bekçisi, Cim-Bom için 8 maçta mücadele etti. Zaman zaman adı Galatasaray ile de anılan Inaki Pena'nın Barcelona'nın ardından hangi takım için ter dökeceği merak konusu olurken. Galatasaray tarafının Pena için sezon sonunda serbest kalması halinde devreye girebileceği öne sürüldü.

GÜNCEL DEĞERİ 10 MİLYON

4

25 yaşındaki İspanyol eldivenin şu an için güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Barcelona eğer sözleşme konusunda Pena ile tekrar masaya oturur anlaşırsa Galatasaray'ın en az 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekebilir.

Canlı Skor

Beşiktaş, 2014 yılından sonra bir ilk başardı! Ole Gunnar Solskjaer ile bambaşka bir serüven...Beşiktaş, 2014 yılından sonra bir ilk başardı! Ole Gunnar Solskjaer ile bambaşka bir serüven...
Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de galip gelme serisini 4 maça çıkarttı!Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de galip gelme serisini 4 maça çıkarttı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Inaki Pena galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk, Jose Mourinho'ya yaptığı hareket sonrası bin pişman oldu!

Okan Buruk, Jose Mourinho'ya yaptığı hareket sonrası bin pişman oldu!

Arda Güler'e komik transfer teklifi! Real Madrid rakamı görür görmez masadan kalktı

Arda Güler'e komik transfer teklifi! Real Madrid rakamı görür görmez masadan kalktı

Nakil için sıra bekliyordu! İftar için horoz keserken hayatını kaybetti

Nakil için sıra bekliyordu! İftar için horoz keserken hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demir yumruğumuzu daima hazır bulunduruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demir yumruğumuzu daima hazır bulunduruyoruz"

Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de galip gelme serisini 4 maça çıkarttı!

Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de galip gelme serisini 4 maça çıkarttı!

Futbol kuralları değişiyor!

Futbol kuralları değişiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.