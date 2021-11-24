İnanç Balcı, Colendi'nin yönetim kuruluna katıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji çözümlerini yapay zeka ve büyük veri ile birleştirerek skorlama algoritması üzerine kurulu farklı servisler geliştiren Colendi'nin yönetim kuruluna İnanç Balcı atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İnanç Balcı, Colendi Yönetim Kurulu Başkanı Ian Hannam ile kurucu ortaklar Bülent Tekmen, Mihriban Ersin ve Deniz Güven'in ardından yönetim kuruluna katılan beşinci isim oldu.

Küresel erken aşama FinTech fonu Crestone Venture Capital'in kurucu ortağı olan İnanç Balcı, Crestone öncesinde Güneydoğu Asya'nın önde gelen e-ticaret şirketi Lazada Grubu'nun bölge kurucu ortağı ve lokal üst yöneticisi (CEO) olarak, bölgede e-ticaret ekosisteminin kurulmasında öncülük etti. Alibaba, 2018 yılında bölgenin en büyük satın almasını gerçekleştirerek 3,2 milyar dolara Lazada Grubu'nu satın almıştı.

Bölgede binlerce girişim ve milyonlarca müşteri için daha iyi bir satın alma deneyimi yaratan Balcı, 2015 yılında Ant Financial tarafından satın alınan ve AliPay tarafından yeniden markalaştıran helloPay'in de kurucu ortağı olarak görev aldı.

E-ticaret ile finansal hizmetlerin kesişim noktasında faaliyet gösteren birçok fintech şirketinin yatırımcısı olmayı sürdüren İnanç Balcı, gelişmekte olan pazarlardaki en büyük dijital pazarlama yönetimi konusundaki deneyimi ile Colendi'nin büyüme stratejilerine yön verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen, Türkiye ve İngiltere'den sonra Ukrayna ile birlikte birçok ülkede faaliyet göstermeye başlayan şirketin yönetim kadrosunu, e-ticaret ve finansal teknolojiler alanında çok önemli bir isim olan İnanç Balcı ile güçlendirdiklerini belirtti.

Sundukları ürün ve hizmetlerin ölçeğini genişletme stratejilerinde kilit bir isim olan Balcı'nın yönetim ekibine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Tekmen, "Balcı'nın Colendi'nin önünde açacağı yeni yollar için sabırsızlanıyoruz. Çevrimiçi büyümeyi teşvik etmek konusuna eşsiz bir deneyimi ve tutkusu olan, ulaşmak istediğimiz pazarları yakından tanıyan İnanç ile birlikte sektörün önde gelen oyuncularından biri olma vizyonumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'deki gelmiş geçmiş en büyük erken aşama fintech yatırım turunda, 30 milyon dolarlık yatırım toplayarak toplam değerlemesini 150 milyon dolara taşıyan Colendi, İngiltere ve Ukrayna başta olmak üzere yurt dışı açılımına hız veriyor.

İngiltere’nin öncü finans yayınlarından, The Global Economics’in düzenlediği 2021 Küresel Ekonomi Ödülleri’nde, “En Yenilikçi Mikrokredi Kredi Platformu” ödülünü kazanan Colendi, geliştirdiği akıllı servisler aracılığı ile şirketleri birer finansal teknoloji şirketine dönüştürmeyi sürdürüyor.

- İnanç Balcı kimdir?

İnanç Balcı 2004 yılında Özel Koç Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine Purdue Üniversitesi’nde devam etti. Buradan da endüstri mühendisliği ve ekonomi çift anadalı yaparak 2008 yılında mezun oldu.

Amerika’dan sonra Londra’da Nomura Yatırım Bankası'nın teknoloji birleşme ve satın alma biriminde çalıştı. Ardından Asya’da sanal alışveriş şirketi kurma kararı alan İnanç Balcı, 2012 yılında Lazada Group’un kurucu ortağı olarak göreve geldi. Güneydoğu Asya'da e-ticaret ekosisteminin kurulmasında öncülük etti. Bölgede binlerce girişim ve milyonlarca müşteri için daha iyi bir satın alma deneyimi yarattı.

2015 yılında Ant Financial tarafından satın alınan ve AliPay tarafından yeniden markalaştıran helloPay'in de kurucu ortağı olarak görev aldı. Finansal Hizmetleri dördüncü sanayi devrimindeki bir sonraki aşama olarak gören Balcı, halen küresel erken aşama FinTech fonu Crestone Venture Capital'in kurucu ortağı ve e-ticaret ile finansal hizmetlerin kesişiminde faaliyet gösteren birçok fintech şirketinin de yatırımcısıdır.

