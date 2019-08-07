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İnanılmaz! 19. yüzyıldan kalma bir vampir fosili bulundu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

ABD'de ilk kez 1990 yılında bulunan bir iskeletin yeniden incelenmesiyle birlikte aslında bu kişinin bir vampir olduğu belirlendi.

Korku filmlerinin ana karakterlerinden bir tanesi de vampirlerdir. Bu varlıklar, normal koşullarda diğer insanlardan ayırt edilemezler ancak insan kanıyla beslenirler. Bu bağlamda dişlerinin de biraz daha uzun ve sivri olduğu bilinir. Bugüne kadar gerçekten var olup olmadıkları tartışılan vampirlerle ilgili olarak yapılan son araştırma, vampirlerin gerçekten var olabileceğini düşündürüyor. Araştırmacılar, 1900'lü yıllarda hayatını kaybeden bir çiftçinin vampir olabileceğini belirlediler.

FOSİL BİR ÇİFTÇİYE AİT

İlk kez 1990 yılında bulunan fosil üzerinde incelemelerde bulunan bilim insanları, bu fosilin John Barber adında bir çiftçiye ait olduğunu belirlemişlerdi. O dönemki belirlemelere göre Barber, fakir bir çiftçiydi ve o dönemlerin ölümcül hastalıklarından olan tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmişti.

TABUTU ÇİVİLENMİŞ, KOLLARI ÇAPRAZ YERLEŞTİRİLMİŞ

Normal koşullarda bir mezar, bilim insanları için fazlasıyla dikkat çekici değildir. Ancak bulunan bu mezarın garip bir yapısı vardı. Ceset, bir tabutun içerisinde bulunuyordu ve tabut, adeta ölünün herhangi bir şekilde tabuttan çıkamaması için iyiden iyiye çivilenmişti. Üstelik işin tek garip yanı bu da değildi. Barber öldükten sonra kafatası gövdesinden ayrılmış ve kolları, omuzlarının hizasına getirilerek çapraz bir şekilde yerleştirilmişti. Bu durum aslında, 18 ve 19. yüzyıllarda görülen bir durumdu. Bölge halkları, vampir olduğuna inanılan kişileri bu şekilde gömüyorlardı. Çünkü o dönemlerde vampirlerin ölümsüz olduğuna ve aradan yıllar geçse bile vampirin yeniden döneceği düşünülüyordu.

BULUNDUĞU YILLARDA TEKNİK YETERSİZLİK NEDENİYLE SONUÇ ALINAMADI

Cesedin bulunduğu yıllarda yapılan çalışmalar, o dönemki tekniklerin yetersizliği nedeniyle istenilen şekilde sonuçlanmamıştı. Ancak şimdi, ABD Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve DNA araştırmacısı olan Jennifer Higginbotham, bu fosili yeniden inceledi ve elde ettiği verileri paylaştı. Higginbotham, yaptıkları araştırmaların sonucunda John Barber'in o dönem bölgede yaşayan insanlar tarafından vampir olarak nitelendirildiğine dair delillerinin olduğunu açıkladı.

MEZAR DEFALARCA AÇILIP KONTROL EDİLMİŞ

Mezarın bulunduğu ABD'nin New England bölgesinde bulunan Connecticut eyaletinden arkeolog Nicholas Bellantoni, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda bu mezarın defalarca açıldığını ve içerisindeki kişinin hala orada olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi. Bellantoni'ye göre bu durum, vampirlerin ölümsüz olduğuna inanılmasından ötürü geliyordu. Bilim insanları, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar.

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