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İnanılmaz anlar! Bir anda şaha kalktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 25.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Pendik’te geçmeye çalıştığı servis aracına çarpan otomobil önce park halindeki araçlara çarptı ardından takla attı. Araç yolda ters dönerken, araçtaki 6 yaşındaki küçük kız ve annesi vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Anne ve kızının ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te dün meydan gelen kazada, seyir halindeki otomobil önünde ilerleyen servis aracını geçmeye çalıştı. Bu sırada servis aracına çarpan otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı ardından takla atarak ters döndü. Kazaya tanık olan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Ters dönen otomobilde mahsur kalan anne ve 6 yaşındaki küçük kızı, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı anne ve küçük kızı yara almadan atlattı.

6 yaşındaki küçük kız ve annesinin ölümden döndüğü inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis aracına çarpan araç park halindeki araçlara çarpıp ters dönüyor. Araçtaki küçük kız ve annesi vatandaşlar tarafından kurtarılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pendik kaza

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