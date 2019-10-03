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İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

ABD'de dün görülen bir mahkemede yaşananlar dünya basınının oldukça dikkatini çekti. Cinayet suçlamasına ilişkin görülen dava karara bağlandığında maktulun kardeşi, katile sarılıp ağladı.

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean'i vurarak öldürdü. 31 yaşındaki Guyger, Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söyledi.

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Yanlış anlaşılma sebebiyle işlenen cinayetin duruşması dün Dallas kentinde görüldü.

Mahkemede Botham Jean'in dondurma yemek için evden çıktığını ancak Guyger'in kurşunlarının hedefi olduğunu aktardı.

Mahkemeye katılan Botham Jean'in kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalktı ve erkek kardeşinin katili Amber Guyger'e sarıldı.

Botham Jean'in kardeşi, genç adamın katiline, "Seni affediyorum. Eminim tanrı da böyle düşünüyordur o da seni affederdi" dedi.

Bu sözlerin ardından ikili birbirlerine sarılarak ağlamaya başladı. Söz konusu anlar mahkemeye damga vurdu.

ABD'de polis olarak dört yıl görev yapan Guyger'in duruşma sırasında kendisini neredeyse hiç savunmaması dikkat çekti.

31 yaşındaki eski polis, yaşamının tehlikede olduğunu düşündüğü için silahını ateşlediğini söyledi.

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Guyger ayrıca mahkeme jürisine, "Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Hayatımın her günü bu acıyla yaşamak zorundayım" dedi.

6 Eylül 2018 günü yaşanan olayda Guyger aracını oturduğu apartmanda başka bir kata park etmiş, Botham Jean'in kendi evine girmeye çalıştığını düşünerek vurarak öldürmüştü.

Cinayet ABD'deki Afro-Amerikalıların büyük tepkisine yol açmıştı.

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