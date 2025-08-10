SPOR

İnanılmaz olay! Sahaya havai fişek yağdırdılar... 1 futbolcu yaralandı

Bolivya Ligi'nde oynanan Blooming-Strongest maçında yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu. Mücadelenin son bölümünde ev sahibi taraftarlar sahaya yanıcı madde yağdırırken bir futbolcu ağır yaralandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Bolivya Ligi'nde Blooming ile Strongest arasında oynanan karşılaşmanın son bölümünde yaşanan taraftar olayları maçın önüne geçti.

La Paz'daki ikonik Hernando Siles Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 92. dakikasında saha içindeki gerginlik tribünlere sıçradı.

1 FUTBOLCU YARALANDI

İnanılmaz olay! Sahaya havai fişek yağdırdılar... 1 futbolcu yaralandı 1

Ev sahibi takımın taraftarları, takımlarının galibiyetini kutlamak isterken sevincin dozunu fazla kaçırdı ve havai fişekleri sahaya fırlatmaya başladı. Sahaya atılan yanıcı bir madde direkt olarak konuk ekibin futbolcusu Juan Godoy'a isabet etti. İşaret fişeğinin isabet ettiği oyuncu acı içinde yerde kıvrandı.

Hastaneye kaldırılan Godoy'un bücudunda ciddi derecede yanıklar olduğu aktarıldı. Federasyon konu ile ilgili acil bir soruşturma başlattı.

Blooming'e yaşananlardan ötürü 206 bin 250 Bolivaino (30 bin Dolar) para cezası ve 6 maç saha kapatma cezası verildi.

