İnanılmaz teknik! Bu heykeller, giyilebiliyor

Farklı sanatsal tekniklerle ve sıra dışı malzemelerle yaratılan aksesuarlar ve giyilebilir heykeller, hem modaya hem de sanata yeni bir soluk getirebiliyor. Kağıttan yapılmış dev barok peruklar, buluntu malzemelerle süslenmiş kumaş maskeler, ambalaj malzemelerinden yapılmış rönesans giysileri ve dev balon kostümler bunun en dikkat çekici örnekleriydi. Sandra de Groot ise makrome tekniğiyle ürettiği giyilebilir heykel koleksiyonu kNOTs ile karşımızda.

Hollandalı sanatçı Sandra de Groot, Atelier CHAOS çatısı altında beyaz makromeyle yumuşak ve giyilebilir heykeller üretiyor. Böylece günümüzde demode gözüyle bakılan bu teknikle ne kadar muhteşem yapılabileceğini gösteriyor. Giyen modelin boyu kadar uzun başlıklar ve zırhı andıran süslemeli giysiler yaptığını görüyoruz. Özellikle üst gövdeye giyilen heykeller, bilim-kurgu kahramanlarının kostümleri gibi duruyor. kNOTs adeta el sanatları, heykel, mimari ve stil elementlerinin iç içe geçtiği eserlerden oluşuyor.

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