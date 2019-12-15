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İnci kefali ‘Biyolojik Çeşitlilik Geleneğimizdir’ kamu spotunda yer aldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yaşayan ve suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefali, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Biyolojik Çeşitlilik Geleneğimizdir’ kamu spotunda yer aldı. Bu haber kentte sevinçle karşılandı.

Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, bölgenin markası haline geldi. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden ve önüne çıkan engelleri geçmek için uçarcasına zıplayan inci kefalini binlerce yerli ve yabancı turist izliyor. Daha önce reklam filmlerinde yer alan inci kefali, önemli bir kamu spotunda yer aldı. İnci kefali, Türkiye’de yaklaşık 700 balık türü arasında ‘Biyolojik Çeşitlilik Geleneğimizdir’ kamu spotunda yer alması kentte sevinçle karşılandı.

"BÖLGENİN MARKASI HALİNE GELDİ"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin Van Gölü’nde yaşayan endemik tek tür olduğunu belirtti. İnci kefalinin bölgedeki 15 bin insanın geçim kaynağı olduğunu anımsatan Akkuş, “İnci kefali bir başarı öyküsünü barındırıyor. 2000’li yıllarda yok olma noktasına gelen inci kefali, Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın başlattığı çalışmalarla beraber yok olmaktan kurtarılarak bölgenin markası haline gelmiştir” dedi.

"BU ÇOK SEVİNDİRCİ BİR HABER OLDU"

İnci kefalinin reklam ve canlı yayınlardan sonra kamu spotunda da yer aldığına dikkat çeken Akkuş, “İnci kefaliyle ilgili her yıl yeni güzellikler görüyoruz. Kimi zaman reklam filmlerinde oynadığını görüyoruz. Kimi zaman canlı yayınlarda izliyoruz. İnci kefali balığını bugün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Biyolojik Çeşitlilik Geleneğimizdir’ kamu spotunda gördük. Artık insanoğlunun doğa üzerinde kurmuş olduğu baskı nedeniyle canlı türlerimiz çok büyük bir tehdit altındadır. İnci kefali, iç sulardaki ve denizlerdeki balıklar üzerinde oluşan bu tehditlere dikkat çekmek için reklam filminde yer aldı. Bu çok sevindirici bir haber oldu.”

İnci kefalinin Türkiye’nin tanıtım filmlerinde de yer alması gerektiği önerisinde bulunan Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizdeki 700 balık türü arasında reklam filminde inci kefalinin yer alması, inci kefalinin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Bu bizi mutlu ediyor. İlerleyen günlerde inci kefali, Türkiye’nin tanıtım filmlerinde yer alsın. Böylece Türkiye’yi temsil etsin. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde göçünü bu kadar güzel bir şekilde izleyebileceğiniz bir balık türü yok. Bu filmde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
inci kefali kamu spotu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
biyoçeşitliliğe o kadar önem verir ki bu akdavarlar 12 bin yıllık gölün suyunu içindeki semender, kurbağa, plankton, balık vs. ile birlikte boşaltıp kurutur.
Vandaki İlgililer : Balığın yumurtlamaya gidiş güzergahındki doğal ve sonradan oluşan (atık vb) engelleri kaldırın. Balık yukarı gidemezse biter
Ulkemizde gecimini balikla saglayana sinirli balik tutma belirle.. Keyfi balik tutumunu bir yil yasakla.. Sonra bak bereketi gör. Ama bizim milletimizin gozu ac azla yetinmez hep bir fazlasini ister. Geriyi dusunme bitmis artik gemisini kurtaran kaptan misali..
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