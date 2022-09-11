YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. İnci öğretmen, boyadığı okulunu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı

İnci öğretmen, boyadığı okulunu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı

11.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalındaki Kesmekaya İlkokulu, öğretmen ve öğrencilerin el birliğiyle renklendi - Sınıf öğretmeni İnci Görgün: - "Çocuklarımın hayallerindeki renkleri okulumuzun duvarlarına nakşettik"

CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen İnci Görgün, görevli olduğu kırsal mahalledeki Kesmekaya İlkokulunun dış cephesini ve sınıflarını boyadı.

Geçen yıl açıklanan kura sonuçlarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kesmekaya İlkokuluna atanan sınıf öğretmeni Görgün, tatil dönüşü boyası kötü durumdaki okul binası için çalışma başlattı.

Kolları sıvayan Görgün, aldığı boyalarla öğrencilerin de yardımıyla okuldaki sınıfları ve okulun dış cephesini boyayarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

Sınıf öğretmeni İnci Görgün, AA muhabirine, okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerle okul binasının dış cephesi ve sınıflarını boyadıklarını anlatan Görgün, şöyle konuştu:

"Okulumuzun duvarlarını çocuklarımın hayalleri gibi güzelleştirip renklendirmek istedim. Binamızı boyarken çok eğlendik, boyamaya sevgimizi, emeğimizi ve azmimizi kattık ve bunları yaparken de çocuklarla beraber eğlendik. Yeni eğitim-öğretim yılı yakında başlayacak ve istedim ki çocuklarımız bu yıl daha güzel bir sınıfta daha güzel bir okulda eğitim alsın. Bunun için de okulumuzu renklendirdik. Eminim ki çocuklarım geldiklerinde gördükleri renkler karşısında daha heyecanlı, mutlu ve umutlu olacaklar. Çocuklarımızın hayallerindeki renkleri biz okulumuzun duvarlarına nakşettik. Amacımız çocuklarımızın hayal güçlerinin daha geniş olması ve bu renkleri hayatlarına yansıtmalarıdır. Umarım yeni eğitim-öğretim dönemi hepimize güzellikler getirir."

Okul binasındaki boyanın eskidiğini söyleyen 3. sınıf öğrencisi Eyyüp Küntaş ise boyama yaparken çok eğlendiklerini dile getirdi.

4. sınıf öğrencisi Sırma Kaylan da "Okulumuzun boyanması gerekiyordu, öğretmenimizle beraber boyama yaptık. Hem eğlendik hem sınıflarımızı boyamış olduk. Okulumuz yenilendi, teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyorŞanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildiGöztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi
Opel'de sonbahara özel fırsatlarOpel'de sonbahara özel fırsatlar
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Şanlıurfa Siverek drone öğrenciler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:35
Sabah
05:56
Öğle
12:27
İkindi
16:00
Akşam
18:47
Yatsı
20:03
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.