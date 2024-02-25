MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İnci Taneleri'nde Dilber dansı için ramazan kararı... Gündem olan iddia

İnci Taneleri'nde Dilber dansı için ramazan kararı... Gündem olan iddia

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 10:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnci Taneleri yayınladığı ilk günden beri Dilber dansıyla gündemde. Sosyal medyayı ikiye bölen pavyon dansı için iddialara göre yeni bir karar alındı. Dizide ramazan ayı boyunca dans sahnesi olmayacak.

İnci Taneleri'nde Dilber dansı için ramazan kararı... Gündem olan iddia

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Dilber'in dans sahneleri sık sık gündeme geliyor.

Her bölümde pavyondaki dans sahneleriyle gündeme gelen dizi zaman zaman bu sahneler yüzünden de tepki alıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler çalışıyor.

incitaneleribkm_1701087381_3245278626038440389_62856488341

Yaklaşan ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor. Bu yıl ramazan 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan salı bitecek.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İcralık oldu! Ünlü yapımcı ülkeyi terk ediyorİcralık oldu! Ünlü yapımcı ülkeyi terk ediyor
Survivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendiSurvivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi
Eski manken pozunu paylaşınca futbolcu kocası kendini tutamadı!Eski manken pozunu paylaşınca futbolcu kocası kendini tutamadı!
Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri ele
En Çok Okunan Haberler
Fiyatları yarı yarıya düştü

Fiyatları yarı yarıya düştü

Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde oranlar değişti, işte banka banka yeni rakamlar

Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde oranlar değişti, işte banka banka yeni rakamlar

Kiracıları üzecek açıklama geldi, yüzde 25 sınırı kalkıyor! Tarih belli oldu...

Kiracıları üzecek açıklama geldi, yüzde 25 sınırı kalkıyor! Tarih belli oldu...

"Karadeniz patlayacak" diyen Celal Şengör'e çok sert tepki

"Karadeniz patlayacak" diyen Celal Şengör'e çok sert tepki

Survivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi

Survivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi

G.Saray'dan gece yarısı açıklaması: TFF istifa!

G.Saray'dan gece yarısı açıklaması: TFF istifa!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.