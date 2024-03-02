MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İnci Taneleri”nin Piraye’si Selma Ergeç alıntı iddialarıyla ilgili konuştu! "Çok zorlarsanız..."

İnci Taneleri”nin Piraye’si Selma Ergeç alıntı iddialarıyla ilgili konuştu! "Çok zorlarsanız..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.03.2024 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnci Taneleri dizisinin Gönül Yarası filminden alıntı olduğu iddia edilmişti. “İnci Taneleri”nin Piraye’si Selma Ergeç önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, İnci Taneleri'nin Gönül Yarası'na benzerliğiyle de ilgili konuştu.

İnci Taneleri”nin Piraye’si Selma Ergeç alıntı iddialarıyla ilgili konuştu! "Çok zorlarsanız..."

Oyuncu Selma Ergeç, Etiler'de objektiflere yansıdı. İnci Taneleri dizisi hakkında konuşan oyuncu, “Her şey yolunda. Dizimiz çok güzel gidiyor. Yılmaz Bey şahane bir senaryo yazmış. Okuyunca çok da zor olmadı karar vermek” dedi.

inci taneleri000

"ORJİNAL HİKAYE YOKTUR"

Meltem Cumbul İnci Taneleri dizisinin 19 yıl önce başrolünü oynadığı Gönül Yarası'na benzediğini açıklamıştı. Bu kez dizinin Piraye'si Selma Ergeç konuyla ilgili konuştu.

inciiii

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Ergeç, "Hikayeyi nasıl anlattığınız önemlidir. Sinemada orjinal hikaye yoktur. Çok zorlarsanız, her şeyi her şeye benzetirsiniz."

Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı elbisesiyle kalça dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldıİddialı elbisesiyle kalça dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Alacağı ücret...Dünyanın en pahalı düğünü olacak! Alacağı ücret...
3 ameliyat olmuştu! Ünlü şarkıcıdan sevindiren haber 3 ameliyat olmuştu! Ünlü şarkıcıdan sevindiren haber
Anahtar Kelimeler:
Selma Ergeç Oyuncu ele
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden anlar böyle kaydedildi!

Şoke eden anlar böyle kaydedildi!

‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı!

‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı!

Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL oldu!

Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Çamur yağabilir! Bölgeleri sıraladı 'Kar...'

Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Çamur yağabilir! Bölgeleri sıraladı 'Kar...'

Bizi bir odaya kapattılar ve 2-3 kere teste soktular

Bizi bir odaya kapattılar ve 2-3 kere teste soktular

Otel odasında kocasını başka bir kadınla yakaladı

Otel odasında kocasını başka bir kadınla yakaladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.