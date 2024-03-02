İnci Taneleri”nin Piraye’si Selma Ergeç alıntı iddialarıyla ilgili konuştu! "Çok zorlarsanız..."

Oyuncu Selma Ergeç, Etiler'de objektiflere yansıdı. İnci Taneleri dizisi hakkında konuşan oyuncu, “Her şey yolunda. Dizimiz çok güzel gidiyor. Yılmaz Bey şahane bir senaryo yazmış. Okuyunca çok da zor olmadı karar vermek” dedi.

"ORJİNAL HİKAYE YOKTUR"

Meltem Cumbul İnci Taneleri dizisinin 19 yıl önce başrolünü oynadığı Gönül Yarası'na benzediğini açıklamıştı. Bu kez dizinin Piraye'si Selma Ergeç konuyla ilgili konuştu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Ergeç, "Hikayeyi nasıl anlattığınız önemlidir. Sinemada orjinal hikaye yoktur. Çok zorlarsanız, her şeyi her şeye benzetirsiniz."







