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İncirliova’da ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.06.2020 16:57 | Son Güncelleme

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Zafer Mahallesi’nde belediye ekiplerince yapılan yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceledi, ağaçlandırma çalışması kapsamında turunç fidanı dikti.Yol yapım çalışmaları ile ağaçlandırma çalışmalarının paralel yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Kaya; "İncirliova tarım kenti, cennet meyvesi olduğuna inandığımız incirin anavatanı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Zafer Mahallesi’nde belediye ekiplerince yapılan yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceledi, ağaçlandırma çalışması kapsamında turunç fidanı dikti.
Yol yapım çalışmaları ile ağaçlandırma çalışmalarının paralel yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Kaya; "İncirliova tarım kenti, cennet meyvesi olduğuna inandığımız incirin anavatanı. Biz yeşil renk olmadan, ağaç görmeden, toprağa dokunmadan yaşayamayan insanlarız. İncirliova Belediyesi olarak biz her fırsatta uygun yerlere ilçemizi daha da güzelleştirmek adına ağaç dikmeye, yeşil alan oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen hafta stadyum çevresine 150 fıstık çamı dikmiştik. Bugün aynı zamanda kaldırım düzenlemesi yaptığımız Abdi İpekçi Caddemize de toplam 70 adet turunç fidanı dikiyoruz. Yaptığımız planlama doğrultusunda yol ve kaldırım yapım çalışması ile ağaçlandırma çalışmalarımızı paralel yürütüyoruz. Yeşillendirme ve ağaç dikim çalışmalarımız devam edecek. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirasın mal, mülk değil, yaşanabilir, sağlıklı bir çevre olduğunu düşünüyorum. İncirliova Belediyesi olarak ilçemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Fidan dikimi sonrası Başkan Kaya, Zafer Mahallesi’nde yapılacak çocuk parkı için belediye personelinden bilgi alarak, zemin tesviyesi yapılan parkın kısa sürede tamamlanması için birim amirlerine talimat verdi.

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