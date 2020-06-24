Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon, koronavirüse yakalandı

Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon,"Koronavirüs testim pozitif çıktı ve karantinaya girdim. Şu an iyiyim, iyi hissediyorum. Orlando'daki maçlarda takım arkadaşlarıma katılmayı ve NBA sezonunun geri kalanında oynamayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.
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