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Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon, koronavirüse yakalandı

NBA HABERLERİ  | 24.06.2020 20:30 | Son Güncelleme

Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon, koronavirüse yakalandı

Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon,"Koronavirüs testim pozitif çıktı ve karantinaya girdim. Şu an iyiyim, iyi hissediyorum. Orlando'daki maçlarda takım arkadaşlarıma katılmayı ve NBA sezonunun geri kalanında oynamayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

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