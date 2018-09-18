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İndirime girdiğinde uzak durulması gereken gıdalar!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

Birçoğumuz market indirimlerini takip etmekten büyük keyif alırız. Ancak bazı indirimler sağlığımızı tehlike altına atabilir. Gerçekten biz de bu ihtimali hiç düşünmemiştik... Peki indirimdeki ürünlerin bizlere ne gibi zararı olabilir?

Birçoğumuz market indirimlerini takip etmekten büyük keyif alırız. Ancak bazı indirimler sağlığımızı tehlike altına atabilir. Gerçekten biz de bu ihtimali hiç düşünmemiştik... Peki indirimdeki ürünlerin bizlere ne gibi zararı olabilir?

İndirime girdiğinde uzak durulması gereken gıdalar!

Birçoğumuz market indirimlerini takip etmekten büyük keyif alırız. Ancak bazı indirimler sağlığımızı tehlike altına atabilir. Gerçekten biz de bu ihtimali hiç düşünmemiştik... Peki indirimdeki ürünlerin bizlere ne gibi zararı olabilir?

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Önceden kesilmiş ve sebzeler

Önceden kesilmiş ve sebzeler
Önceden kesilmiş meyve ve sebzeler muhtemelen bozulmak üzere olan ve kullanım süresi çok kısa olan ürünlerdir. Son kullanma tarihini kontrol edin ve satın almadan önce tazeliği garantilemek için paketi inceleyin. Hemen kullanmayacaksanız belki daha pahalı ama daha taze olanlara yönelmeniz daha iyi olacaktır.
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Avokado

Avokado
Müdavimleri için söylüyoruz: Avokado indirime girdiğinde eğer o gün kullanacaksanız satın alın. Aksi halde yumuşamış avokado ertesi gün kararmaya başlayıp ardından tat olarak da ekşiyecektir. Avokadoyu karardığı an yemekten uzaklaşın, zehirleyebilir.
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Kırmızı et

Kırmızı et
Hayvansal ürünlerde fiyatından ziyade kalitesi önemlidir. Organik, sağlıklı bir et istiyorsanız ödeyeceğiniz parayı gözardı etmeyin. Bu anlamda biraz fazla para harcamakta fayda var.
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Çiftlik balıkları

Çiftlik balıkları
İndirimde olsa bile almanız size bir yarar sağlamayacaktır çünkü çiftlik balıkları vitamin ve mineral anlamında deniz balıklarından çok daha geridedir. Bu yüzden deniz balıklarını tercih edin...
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Önceden dilimlenmiş şarküteri ürünleri

Önceden dilimlenmiş şarküteri ürünleri
Önceden dilimlenen ürünlerden uzak durmak şart çünkü mikroorganizma sayısının özellikle muhafaza süresinin 14. gününden itibaren artış gösterdiği gözlendi.
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Yumurta

Yumurta
Uygun ortamlarda üretilmeyen yumurta, sindirim sistemi bozuklukları, alerjik reaksiyonlar gibi birçok sağlık problemine neden olabilir.
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