Industry dizisinin yıldızı Marisa Abela: İç çamaşırımı çıkarmak konusunda...

HBO'nun finans temalı yeni dizi Industry'nin başrol oyuncularından Marisa Abela cesur sahnelerle ilgili samimi açıklamalar yaptı. HBO / BBC için Bad Wolf tarafından çekilen dizideki sahnelerle ilgili konuşan Abela açıklamasında sahnelerin 'tamamen koreografiye alındığını' söyledi.

Marisa Abela bu konuyla ilgili "Sanki bir dövüş sahnesi provası yapıyormuşsunuz gibi. Hiç kimse dokunmuyor sanki dokunuyormuş gibi görünüyorlar" açıklamasını yaptı.

Marisa Abela seks sahnelerinin çekimlerinde iç çamaşırını çıkarmak konusunda gergin olduğunu söylerken "Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ama o anlarda utanmaya yer yok, rahatlamam ve bunun için devam etmem gerekiyordu" dedi. Genç oyuncu "Gerçekte, seks sahnelerinden daha fazla seksi olmayan hiçbir şey yoktur" diyerek şaşırttı.

Abela dizide iş kıyafetleri içinde çok az zaman harcıyor ve seks sahneleri için sık sık soyunuyor.

INDUSTRY KONUSU

Industry Mickey Down ve Konrad Kay tarafından oluşturuldu. Dizide, Myha’la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson ve Nabhaan Rizwan “mezunlar” olarak, Conor MacNeill, Freya Mavor, Will Tudor ve Ken Leung ise “yöneticiler” olarak yer alıyor.