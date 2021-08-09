YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İnebolu-Samsun arasında yarın fırtına bekleniyor

İnebolu-Samsun arasında yarın fırtına bekleniyor

09.08.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnebolu-Samsun arasında yarın fırtına bekleniyor

İnebolu-Samsun arasında yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına çıkması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İnebolu-Samsun arasında yarın günün ilk saatleri itibarıyla batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
Tarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çektiTarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çekti
İTÜ'nün otonom gemi çalışması suya indiİTÜ'nün otonom gemi çalışması suya indi

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:32

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Park Dilek Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Sever Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.