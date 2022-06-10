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İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sürüyor

10.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sürüyor

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam ediyor.

İnebolu Türk Ocakları önünden dün başlayan yürüyüşün ilk günü Çuha Doruğu mevkisinde sona erdi. Burada kamp yapan yürüyüşçüler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde yeniden yola koyulan yürüyüşçüler 25 kilometre yol kat edecek. Yürüyüşün ikinci günü Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'nda sona erecek. Katılımcılar burada kamp yapacak.

Yürüyüş 12 Haziran Pazar günü Kastamonu'da sona erecek.

Yürüyüşe katılanlardan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine İstiklal Yolu'nun istikbale giden yol olduğunu söyledi.

Yürüyüşe katılımın yoğun olduğunu belirten Haberal, "Ninelerimiz, dedelerimiz bu yolda canlarını hiçe sayarak vatan toprakları için yürümüş. Bu yol Kurtuluş Savaşı'nın can damarlarından biridir. Bizler de her yıl bu yolu yürüyerek önemini gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

Yürüyüşe Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katılıyor.

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