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İnegöl Belediye Başkanı bayramı gökyüzünden kutladı

BURSA HABERLERİ  | 25.05.2020 09:25 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe halkının bayramını paratrike ile gerçekleştirdiği uçuşla kutladı.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının gölgesinde, Ramazan Bayramı kutlanıyor.

Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe halkının bayramını paratrike ile gerçekleştirdiği uçuşla kutladı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının gölgesinde, Ramazan Bayramı kutlanıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bir dizi ziyaretler gerçekleştirdikten sonra paratrike ile ilçe semalarında halkın bayramını kutladı. Paratrikenin altına “Hayırlı Bayramlar” pankartı asan Taban, gökyüzünden ilçe halkını selamladı.
Gökyüzünden yapılan kutlama öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Tüm İslam aleminde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz. Önemli ve oldukça zor günlerden geçiyoruz. İnşallah salgının biteceği ve birbirimizi kucaklayacağımız günlere, camilerimizle, sokaklarımızla, işyerlerimizle buluşacağımız günlere doğru hızla ilerliyoruz. Bizler de bugün İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM) vatandaşlarımızın dikkatini çekmek, turizm algımızı güçlendirmek, bu şehrin aynı zamanda bir turizm ve spor şehri olduğuna dair mesaj verebilmek adına ve vatandaşlarımızın bayramlarını farklı bir şekilde kutlayabilmek için bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. İbrahim Hocamızla birlikte paratrike ile uçuş gerçekleştireceğiz. Yukarından da bir canlı yayın yapmış olacağız” dedi.
“İnşallah bayram sonrasında da güzel işler olacak” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, “Çalışmalarımızı anlatacağız, duyurularını yapacağız. Bu süreç içerisinde verimli zaman geçirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Her ne kadar salgından dolayı bir taraftan korunmaya çalışsak da bir taraftan arka planda işlerimizi toparlamaya çalıştık. Bu vesileyle ben herkese iyi bayramlar diliyorum. Vatandaşlarımıza sağlıkla evde kalmalarını hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

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