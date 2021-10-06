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İnegöllü mobilya firmasından öğrencilere burs desteği ve istihdam garantisi

06.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firması, istihdam garantisi verdiği Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümünde okuyan öğrencilere, burs imkanı da sağlayacak - Firma sahibi Mevlüt Karatay: - "Projedeki asıl amacımız mobilya sektörüne teknik kabiliyeti yüksek elemanlar yetiştirmek, bu okulların cazibesini ve okulumuzdaki öğrenci sayısını artırmak, sektöre daha başarılı arkadaşlar kazandırmak"

SERDAR YİĞİT - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firması tarafından istihdam garantisi verilen Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki meslek lisesi öğrencilerine burs imkanı sağlanacak.

Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile firma arasında okulun mobilya bölümüne devam eden 40 öğrenciyi kapsayan iş birliği projesinin protokolü imzalandı.

"Okul-Sanayi İşbirliği Kütahya Modeli Projesi"yle, öğrencilere ekonomik durumlarına bakılmaksızın her ay burs desteği verilecek, ayrıca 12'nci sınıfa geçtiklerinde yaz tatilinde fabrikada çalışma imkanı sunulacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, AA muhabirine, protokol sayesinde okulda önemli değişimler yaşanacağını ve bunun liseye büyük ivme kazandıracağını söyledi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Karatay da teknik kabiliyetleri yüksek öğrencileri ara eleman olarak mobilya sektörüne kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Mobilya bölümündeki 40 öğrenciyi, mezun olmalarının ardından fabrikada istihdam edeceklerini belirten Karatay, şöyle konuştu:

"Projedeki asıl amacımız mobilya sektörüne teknik kabiliyeti yüksek elemanlar yetiştirmek, bu okulların cazibesini ve okulumuzdaki öğrenci sayısını artırmak, sektöre daha başarılı arkadaşlar kazandırmak. Bu bölümü tercih eden öğrencilerimize koşulsuz, maddi durum gözetmeksizin burs imkanı sağlanacak. Okulun birtakım ihtiyaçları karşılanacak. 5 yıl sürecek proje kapsamında minimum 500 bin lira bütçe ayırdık."

Mobilya Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Hakan ise bu alanı isteyerek seçtiğini, burs ve iş imkanıyla hayallerine kavuşacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

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