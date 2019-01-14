Influenza virüsüne karşı 6 besin önerisi

1. SU

Dirençli bir ateş yüksekliği ve terlemeyle vücuttaki su kaybının arttığı bu dönemde su tüketimi/ sıvı alımı çok daha önemli hale gelmiş oluyor. 2-2,5 litre su tüketimi önemsenmeli hatta suyun yanında 1-2 fincan da bitki çayı tüketilmelidir.

Ihlamur, ayva, karanfil ve tarçın karışımı bir kış çayı tüketebilir ya da ekinezyanın gücünden faydalanabilirsiniz. Son dönemde yapılan çalışmalar Hibiskus çayının bağışıklık konusunda ön plana çıktığını göstermektedir. Hibiskusun aynı zamanda C vitamininden de zengin olması bu dönemde kullanılacak çaylar arasına taşımaktadır.

Dikkat edilmesi gereken nokta çayları kaynatmadan, yaklaşık 80 derece sıcaklıkla demlemektir.

2. KAPYA KIRMIZI BİBER

C vitamini deyince aklınıza hemen portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgiller gelebilir. Ancak kırmızı biberin içerdiği C vitamini portakal ve diğer turunçgillerden daha yüksek!

Bağışıklık sistemini en güzel destekleyen vitaminlerden biri olan C vitaminini bu dönemde atlamamak gerek. Tam da mevsiminde iken kapya çiğ olarak salata ve yemeklerinizde sıkça tüketmelisiniz.