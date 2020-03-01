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ING Basketbol Süper Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 01.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Türk Telekom: 62 - Pınar Karşıyaka: 77

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal

Türk Telekom: Johnson 8, Polat Kaya, Fall 11, Wiltjer 20, Campbell, Enes Berkay Taşkıran 12, Metin Türen 5, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 3

Pınar Karşıyaka: Crocker 11, Kennedy 6, Morgan 12, Taylor 7, Nusret Yıldırım 4, Semih Erden 2, Metecan Birsen 7, Yunus Emre Sonsırma 5, M'Baye 21, Adem Bona 2, Onuralp Bitim

1. Periyot: 12-16

Devre: 33-36

3. Periyot: 45-57

Beş faulle çıkan: 37.43 Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'u 77-62 yendi.

Karşılaşma öncesinde Suriye'nin İdlib şehrinde hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maça iyi başlayan ev sahibi Türk Telekom, ilk 2 dakikayı 5-0 önde geçti. Morgan, Nusret Yıldırım ve Taylor ile skor üreten Pınar Karşıyaka, üstünlüğü ele geçirdi ve 8. dakikayı 14-7 önde tamamladı. Periyodun kalan bölümünde Türk Telekom, Wiltjer ve Johnson ile farkı azaltmaya çalışsa da konuk ekip, ilk çeyreği 16-12 üstün bitirdi.

İkinci periyotta boyalı alandan sayılar üreterek üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, 17. dakikada farkı 14'e çıkardı: 20-34. Başkent temsilcisi, Wiltjer, Enes Berkay Taşkıran ve Metin Türen ile etkili olarak çeyreğin son dakikasında farkı 3 sayıya indirdi: 31-34. Serbest atıştan skor üreten Pınar Karşıyaka, devreye 36-33 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Crocker ve M'Baye ile sayılar bulan konuk takım, 25. dakikayı 47-38 üstün geçti. İyi savunma yaparak etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'nın 3 sayılık basketiyle periyodu 57-45 üstün tamamladı.

Son çeyreğe M'Baye'nin isabetli dış atışlarıyla başlayan konuk ekip, 35. dakikada skoru 66-53'e getirdi. Özellikle Morgan ve M'Baye ile skor üreten Pınar Karşıyaka, 38. dakikada 16 sayılık farka ulaştı: 55-71. Karşılaşmanın genelinde üstün oynayan Pınar Karşıyaka, maçı 77-62 kazandı.

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