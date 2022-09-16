İSTANBUL (AA) - Dijital gücüyle ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye'de iki üst düzey atama gerçekleşti.

ING'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye bünyesinde Uyum Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Özge Gürsoy, Uyum Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

ING Türkiye bünyesinde 5 yılı aşkındır Uyum Risk Yönetimi'nden sorumlu olarak görev yapan Gürsoy, yeni görevinde bu alanda kurumun çevikliğini artırılmasına ve daha etkin bir risk yönetimi yapısının hayata geçirilmesine liderlik edecek.

Diğer yandan, ING Türkiye bünyesinde Kurumsal Müşteriler Direktörlüğü görevini yürüten İpek Erhan, ING Türkiye Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Erhan, yeni görevinde hem merkezi Türkiye'de olan hem de ana hissedarı yurt dışında olup Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal firmalarla ilişkileri yürütecek, ING'nin Türkiye'de kurumsal müşteriler alanında büyümesine, çok yönlü gelişimine ve ING Grubu global sektör ve ürün tecrübelerinin aktarılmasına liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2000 yılında mezun olan Özge Gürsoy, 2011'de Bilgi Üniversitesi Bankacılık, Kurumsal Finans ve Menkul Kıymetler Hukuku Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

21 yıllık bankacılık tecrübesinin son 16 yılında uyum, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında görev yapan Gürsoy, 2017'de Uyum Risk Yönetimi'nden sorumlu olarak ING Türkiye bünyesine katıldı.

Gürsoy, ING Türkiye kariyerinde finansal grup uyum görevliliği, mevzuat uyum riskinin yönetilmesi ve düzenleyici kurumlarla ilişkiler gibi farklı sorumluluklar üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan İpek Erhan da 13 yılı aşkın bir süre hem Türkiye'de hem de İngiltere'de çeşitli uluslararası finansal kuruluşlarda çalıştı.

Erhan, kredi portföy yönetimi, krediler, yapılandırılmış finansman, proje finansmanı ve yatırım bankacılığı alanlarında farklı görevlerde yer aldı. ING Türkiye'ye 2013'de Kurumsal Bankacılık, Yapılandırılmış Finansman Grup Müdürü olarak katılan Erhan, piyasada sembol teşkil eden birçok projenin finansmanında aktif olarak görev aldı.

Erhan, ING Türkiye'nin proje finansmanı alanında büyümesinde, ING global sektör ve ürün tecrübelerinin Türkiye'ye aktarılmasında ve piyasadaki etkin bankalardan biri olmasında önemli katkılar sağladı.

