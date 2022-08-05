ING Türkiye'nin aktif büyüklüğü 98,7 milyar TL'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, 2022'nin ilk yarısına yönelik konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, 2022 ilk yarı konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,43 olarak gerçekleşen ve konsolide aktif toplamı 98,7 milyar TL olan banka, bu dönemde 62,6 milyar TL’si nakdi olmak üzere ekonomiye toplam 72,2 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı.

Bankanın bu dönemde vergi öncesi karı 1,6 milyar TL oldu. 30 Haziran itibarıyla toplam öz kaynakları 11,9 milyar TL ve toplam mevduatları 60,9 milyar TL’ye ulaştı.

- "Güçlü sermaye yapımızla, finansal tablolarımızda sağlam performans sergiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, küresel çapta enflasyonun öne çıktığı ve bölgede yaşanan karışıklıkların dünya ekonomisine yönelik zorlu etkilerinin hissedildiği bu dönemde, müşterilerinin, paydaşlarının ve çalışanlarının yanında olmaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Güçlü sermaye yapılarıyla, finansal tablolarında sağlam performans sergilediklerini belirten Gökgöz, "Bu doğrultuda, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 16 oranında büyüme gösterdik ve aktif büyüklüğümüzde de yıl sonuna kıyasla yüzde 11 artış kaydettik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 14 oranında artırdık." ifadesini kullandı.

Gökgöz, dijital liderlik yolunda güçlü adımlar atmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, "Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda işletmelerin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ve esnek hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Şahıs işletmelerine uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma imkânı sağlıyoruz ve bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer alıyoruz. Bununla beraber, işletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmek ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ING KOBİ Anında Kredi ile dijital kanallarımız üzerinden avantajlı kredi fırsatları sunuyoruz. Ayrıca, işletmelerin ticarette güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla iş ortaklıkları gerçekleştiriyoruz. Son olarak, Hepsiburada ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Hepsipartner İş Ortağım platformuna dahil olan satıcılara ekstra avantajlar sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Sürdürülebilirlik bağlantılı 300 milyon Euro tutarındaki sendikasyon işlemini yüzde 100 oranında yeniledik"

Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle ilerlediklerini aktaran Gökgöz, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik alanında öncü adımlar atan bir grubun parçası olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefiyle çalışıyor ve uluslararası deneyim ve uzmanlığımızı ülkemize aktarıyoruz. Bu doğrultuda geçen sene gerçekleştirdiğimiz ve bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan toplam 300 milyon Euro tutarındaki işlemi yüzde 100 oranında yeniledik. Bu işlemle sağlanan kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bu dönemde çalışanlarımızı desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, esnek çalışma şartlarının öncüsü ING olarak, çalışanlarımız için esneklikler dünyamızı genişletmeyi de sürdürüyoruz. Esnek çalışma modelleri ile sektörde fark yaratan yeniliklere imza atan bir kurum olarak, Flexi Kariyer ve Flexi İzin gibi yenilikçi uygulamalarımız ile esnekliği sadece çalışma modelleri ile sınırlamıyor, IK uygulamalarımıza bütüncül olarak yansıtıyoruz."

