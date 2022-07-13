ING'den tüzel müşterilerine yönelik avantajlı sürdürülebilir iş kredisi

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, tüzel bankacılık müşterilerine yönelik avantajlı sürdürülebilir iş kredisi geliştirdi.

ING Türkiye açıklamasına göre, ING Grubu ile birlikte yürütülen program kapsamında, banka müşterilerine avantajlı "sürdürülebilir iş kredisi" sunulacak ve sürdürülebilirlik odaklı etkinliklerle bu alandaki farkındalık artırılacak.

ING müşterisi olan ticari işletmeler, taksitli ticari kredi ve spot krediler için cazip kredi oranlarından faydalanabilecek. Sürdürülebilir iş kredisinden faydalanabilmek için BM'nin açıkladığı sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda belirlenen kriterlerin sağlanması ve gerçekleştirilen çalışmalara yönelik sertifika ve belgelerin sunulması şartı aranacak.

Kriterlerin kapsamı ve belge sunulması gereken alanlar ise "cinsiyet eşitliği, ekonomik ve temiz enerji (yenilenebilir enerji üretimi / enerji verimliliği), çevre kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, temiz taşımacılık, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, eko verimli ve/veya döngüsel ekonomi uyarlamalı ürünler, üretim teknolojileri ve süreçleri" şeklinde sıralanıyor.

Gerekli dokümanlar hakkında ING Türkiye Tüzel Bankacılık şubeleri ve müşteri temsilcilerinden detaylı bilgi alınabiliyor.

- "Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak isteyen müşterilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını belirterek, sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerine yön veren bir anlayış olarak gördüklerini bildirdi.

Öcal, "Sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalar yürüten ING Grubu'nun parçası olan ING Türkiye olarak, uluslararası deneyimini ülkemize aktarmak ve Türkiye'de bu alandaki dönüştürücü güç olmak için kesintisiz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir bir dünya hedefinde kolektif bir bakış açısının önemli olduğunu aktaran Ağar, bu kapsamda avantajlı kredilerle müşterilerini finansal olarak desteklerken, etkinliklerle bu alanda farkındalığı artırarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedeflediklerini anlattı.

Öcal, "Sürdürülebilirliğe öncelik vermeye, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak isteyen müşterilerimizi desteklemeye ve sürdürülebilirlik temalı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

