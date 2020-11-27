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  4. İngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisi The Serpent'in tarihi belirli oldu

İngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisi The Serpent'in tarihi belirli oldu

27.11.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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İngiliz aksanıyla olay olmuştu! İlker Kaleli'nin oynadığı BBC dizisi The Serpent'in tarihi belirli oldu

İlker Kaleli'nin de rol aldığı The Serpent dizisi 1 Ocak'ta başlıyor. Dizi, BBC One kanalında ekrana gelecek.

adrosunda Jenna Coleman, Billy Howle ve Ellie Bamber gibi isimlerin de yer aldığı The Serpent'in konusu gerçek bir hikayeye dayanıyor ve 1970’lerde Hindistan, Tayland ve Nepal’deki 20 batılı gezgin gencin öldürülmesinin arkasındaki baş şüpheli Charles Sobhraj’ın sıra dışı hikayesini konu alıyor. 20. yüzyılın en azılı suçlularından biri olan Charles Sobrhaj'ı ise Tahar Rahim canlandırıyor.

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Ranini TV'de yer alan habere göre, dizide rol alan oyuncuların arasında Alice Englert, Mathilde Warnier, Gregoire Isvarine, Sahajak Boonthanakit, Fabien Frankel, Chicha Amatayakul, Surasak Chaiyaat, Ruby Ashbourne-Serkis, Armand Rosbak, Ellie de Lange ve Amesh Edireweera gibi isimler de bulunuyor. Kaleli'nin The Serpent'ın 2 bölümünde görünmesi bekleniyor.

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ITV Studios'un bir parçası olan Mammoth Screen yapımcılığında hayata geçirilen 8 bölümlük dizi, İngiltere ve İrlanda dışındaki ülkelerde Netflix’te yayınlanacak. The Serpent'ın çekimleri pandemi nedeniyle Mart ayında durdurulmuş ve Tayland'dan İngiltere'ye taşındıktan sonra Ağustos sonunda tamamlanabilmişti.

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