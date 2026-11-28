Ünlü isimlerin miras paylaşımı nedeniyle çocukları arasında yaşanan anlaşmazlıklar, yıllardır magazin gündeminden düşmüyor. Kimi ailelerde servet paylaşımı mahkemeye taşınırken kimi ailelerde ise kardeşler arasındaki ipler kopuyor. Mahsun Kırmızıgül'ün mirasla ilgili sözleri de ünlü isimlerin ailelerinde yaşanan miras tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Mahsun Kırmızıgül mirası için kararını verdi. Ünlü isim miras paylaşımı için şu açıklamayı yaptı; ''Ailenin lideri ölünce, çocuklar maalesef birbirine düşüyor. Yaşarken aslında bunu yapabilse babalar hiçbir sorun çıkmayacak. Evleniyorsunuz, çocuklarınız oluyor, büyüyor, her şey çok iyi gidiyor. Çocuklar evlenince farklı eşler girince eve, bu eşler arasında inanılmaz krizler doğuyor. Ben bunu çok gördüm. Miras kavgaları inanılmaz.

'ÖLMEDEN ÖNCE BÖLÜNMESİ GEREKİYOR'

Bence babaların çocukların birbirine düşmemesi için, mirası önceden eşit şekilde bölmesi gerekiyor. Bazı evlatlarda var ki; babanın ölmesini bekliyor. Bir an önce ölsede ben mirasına konsam diye. Oda büyük vefasızlık. Ben olsam o çocuğa hiç bir şey bırakmam!''

SERVETİ MERAK EDİLİYOR

Mahsun Kırmızıgül'ün miras paylaşımıyla ilgili açıklamalarının ardından sahip olduğu servet de merak konusu oldu. Ünlü sanatçının kamuoyuna açıklanmış resmi bir mal varlığı beyanı bulunmuyor. Ancak basına yansıyan bilgilere göre Kırmızıgül'ün servetinin önemli bir bölümünü gayrimenkuller, yapım şirketi ortaklıkları ve telif gelirleri oluşturuyor.

Kırmızıgül, 2022 yılında Ece Binay ile boşanma sürecinde mal varlığının yarısını eski eşine devretmişti. O dönem toplam 60 milyon TL olarak hesaplanan mal varlığından 30 milyon TL'lik kısmı, yaşadıkları villa ve lüks bir cipin de aralarında bulunduğu varlıkları Ece Binay'a bırakmıştı.

Müzik kariyerinin yanı sıra sahne çalışmalarını da sürdüren Kırmızıgül'ün konser ve özel organizasyonlardan elde ettiği gelirlerin de servetine katkı sağladığı biliniyor.

Uzun yıllar Prestij Müzik'te ortak olarak yer alan sanatçı, daha sonra kendi yapım şirketini kurarak sinema sektörüne yöneldi. Beyaz Melek, Güneşi Gördüm ve Mucize gibi gişe başarısı yakalayan filmlere imza atan Kırmızıgül, bu projelerden elde ettiği gişe ve telif gelirleriyle de kazancını artırdı.