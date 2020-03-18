İngiliz basını, Beşiktaş'ın Trezeguet ile görüştüğünü yazdı

Daha önce de Kartal’ın gündeminde olan Mısırlı oyuncunun da Elneny’nin forma giydiği Beşiktaş’a gelmek istediği belirtildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa’da gösterdiği başarılı performansla Ada’ya transfer olmuştu.
(AKŞAM)
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