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İngiliz basını, Beşiktaş'ın Trezeguet ile görüştüğünü yazdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.03.2020 09:22 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen eski Kasımpaşa oyuncusu Mahmut Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Trezeguet ile görüştüğünü yazdı

Daha önce de Kartal’ın gündeminde olan Mısırlı oyuncunun da Elneny’nin forma giydiği Beşiktaş’a gelmek istediği belirtildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa’da gösterdiği başarılı performansla Ada’ya transfer olmuştu.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa Mahmut Trezeguet İngiltere Premier Lig

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