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İngiliz basınından Loris Karius övgüsü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta son dönemde müthiş bir performans sergileyen ve 2 maçtır kalesini gole kapatan Loris Karius için İngiliz basını, “Onun için korkunç, çalkantılı dönem geride kaldı. Kendini buldu” yorumu yaptı.

İngiliz basınından Loris Karius övgüsü

Liverpool'dan kiralanan kaleci Karius’un Galatasaray ve Alanya maçlarında ortaya koyduğu performans, İngilizler tarafından da yakından takip ediliyor. Karius’un, Liverpool’da başlayan ve Beşiktaş’ta da devam eden ‘Korkunç, çalkantılı dönemi’ geride bıraktığını belirten İngiliz basını, bundan sonra çıkışın ve istikrarın süreceğini savundu. İngilizler, Karius’un özellikle Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettiği güveni geri kazanmasının uzun zaman aldığını ancak, artık kötü günlerin geride kaldığına dair güçlü işaretler bulunduğunu vurguladı

KARİYERİNİ PARLATACAK

Thesportsman.com Alman file bekçisinin hocasının kendisine duyduğu güvene çarpıcı bir şekilde son 2 maçta karşılık verdiğini belirterek, “Karius’un kabusu sona erdi. Kariyerini geri alma konusunda zor dönemi geçti. Onun yaptıklarından daha fazlasını başaracak yeteneği olduğunu herkese gösterdi. Yeni kulübü için bu hayati bir nokta. Alanya maçı onun için temiz bir sayfa olacak. Kariyerini yeniden parlatmak için güven artırıcı pek çok değişim var” ifadesini kullandı.

(Akşam)

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Beşiktaş Loris Karius

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