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İngiliz basınından Şampiyonlar Ligi finali Wembley Stadı’na alındı iddiası

10.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz basını, 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması gereken Manchester City-Chelsea maçının Wembley Stadı’na alındığını duyurdu. İşte detaylar…

İngiliz basınından Şampiyonlar Ligi finali Wembley Stadı’na alındı iddiası

The Times, Şampiyonlar Ligi finaline Wembley'in ev sahipliği yapacağını duyurdu. Habere göre, UEFA 2021 finalinin İstanbul'dan alınarak Wembley'e verilmesi halinde, 2022 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak St. Petersburg'un hakkını ötelemeyecek. Bunun yerine İstanbul'a, 2023 Şampiyonlar Ligi finali verilecek.

SERVET YARDIMCI: YARIN GÖRÜŞÜLECEK

TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da konuyla ilgili "İstanbul'dan şu anda bir alınma gibi bir durum yok. Yarın görüşmeler başlayacak" diyerek finalin yer değiştirebileceğinin sinyalini verdi.

NİHAT ÖZDEMİR "KUZU KUZU GELECEKLER" DEMİŞTİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alınıp İngiltede'ye verileceği haberlerini degerlendirirken "Gelecekler kardeşim. Biz bunun için çalışıyoruz" demişti. Akşam gazetesine de konuyla ilgili açıklama yapan Özdemir şöyle konuşmuştu:

"Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak.


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